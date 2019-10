Film horror per Halloween 2019: 5 pellicole da guardare per passare una serata da brividi

Film horror per Halloween 2019: 5 pellicole da guardare per passare una...

Manca sempre meno al giorno più terrificante dell’anno. Halloween è dietro l’angolo, preparate dolcetti, scherzetti e una serata da brivido per trascorrere al meglio il 31 ottobre. Sono tante le alternative per Halloween (se siete di Roma potete vedere QUI gli eventi in programma), tra cene a tema, serate in maschera e perché no, una notte in famiglia o con gli amici davanti ad un bel film.

Il genere? Beh, scontato vista la ricorrenza: la pellicola deve essere necessariamente horror, non sono ammessi altre tipologie di film. Per chi è intenzionato a trascorrere una serata sul divano, con qualche dolciume comprato in attesa del fatidico squillo del campanello che annuncia l’arrivo di qualche gruppo di bambini travestiti a tema, allora di seguito troverete la soluzione che fa per voi.

5 film horror per Halloween 2019

La serata che si preannuncia è più o meno questa: cena in gruppo, tra amici o in famiglia, la notte che cala e la voglia di brivido che assale i commensali. Quale modo migliore per chiudere la sera con un bel film horror da vedere rigorosamente sul divano? Per i meno forti c’è anche la possibilità di stringere la mano al vostro compagno di posto, quindi non ci sono scuse.

Il momento più complicato sarà sicuramente uno: scegliere il film da vedere. Difficile mettere d’accordo tutti i presenti, ognuno avrà infatti la sua idea. Per risolvere la situazione c’è solo un modo: rispolverare un vecchio classico che magari è sfuggito a qualcuno, un modo utile inoltre per chi l’avesse già fatto, di rinfrescarsi la memoria davanti ad un capolavoro del genere.

Da Dracula a Halloween: i film da vedere

Andando sul classico non si sbaglia mai, per questo i 5 film che vi proponiamo sono vere e proprie pietre miliari del genere, che nel corso degli anni hanno anche subito un lavoro di restyling che gli ha dato nuova vita sotto forma di remake. Il consiglio però è di vedere gli originali, anche se la qualità tecnica non po’ essere comparata con gli standard odierni.

Di seguito vi proponiamo 5 film che sicuramente vi aiuteranno a passare al meglio la notte di Halloween, con qualche brivido che vi correrà sul collo per la tensione delle pellicole e per la loro bellezza, che ha segnato, in un modo o nell’altro, un genere sempre più prolifico. Ecco i film consigliati:

Dracula di Bram Stoker

Halloween

L’Esorcista

IT

Shining