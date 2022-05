Finlandia e Nato, premier Marin: “Minaccia nucleare Russia molto seria”

(Adnkronos) –

La minaccia nucleare della Russia “è molto seria”. Anche per questo, la Finlandia vuole entrare nella Nato. “Non avremmo fatto questa scelta se non avessimo che rafforza la nostra sicurezza nazionale: la minaccia nucleare è molto seria ma non può essere isolata a una singola regione”. Lo ha detto la premier della Finlandia Sanna Marin, secondo cui “essere nella Nato ci darà sicurezza, perché l’Alleanza atlantica ha anche armi nucleari e ci sarebbe una risposa se la Russia le usasse”. Dunque, ha ribadito parlando dell’ingresso della Finlandia nella Nato, “questa decisione ci rafforza, non ci indebolisce”.

La premier della Finlandia ha affermato anche che la decisione di entrare a far parte della Nato si è resa necessaria in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Rispondendo a una domanda di Sky News, Marin ha dichiarato: “Quando guardiamo alla Russia, vediamo un tipo di Paese molto diverso da quello che abbiamo visto solo fino a pochi mesi fa. Tutto è cambiato quando Mosca ha attaccato l’Ucraina e personalmente penso che non possiamo più fidarci che ci sarà un futuro pacifico accanto alla Russia”.