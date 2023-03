Fiumicino, la Capitaneria di Porto sequestra un cantiere navale per gravi carenze nel rispetto della normativa ambientale

Attraverso un comunicato, che volentieri pubblichiamo in rispetto all’impegno ed ai sacrifici che questo nobile Corpo spende nelle sue azioni per il bene e la sicurezza comune, si legge che:

“Personale della Capitaneria di Porto di Roma ha eseguito, in data odierna, un provvedimento di sequestro disposto dalla procura della Repubblica di Civitavecchia in danno di un cantiere navale operante nell’ambito del porto canale di Fiumicino, specializzato in lavorazioni su scafi in legno.

La misura interdittiva e’ scaturita da una precedente attività di polizia giudiziaria, condotta d’iniziativa ed in concorso con la polizia Provinciale e personale tecnico dell’Arpa ed a conclusione di un’articolata attività di verifica preliminare sullo stato dei luoghi e sulla documentazione in possesso del cantiere.

In esito, è stato accertato che il cantiere operava in assenza delle necessarie misure di convogliamento dei liquidi inquinanti prodotti dalle lavorazioni, risultando del tutto sprovvisto anche delle prescritte autorizzazioni alla gestione dei reflui oltre che dell’autorizzazione all’immissione in atmosfera dei fumi legati alle attività di cantiere, apprestamenti ed autorizzazioni necessari per l’esercizio dell’attività”.

