Fonseca risponde a Capello: “Zaniolo ha un talento immenso”

Lo ha fatto indirettamente, ma nella conferenza stampa che anticipa la sfida tra Roma e Milan Fonseca ha risposto a Capello difendendo Zaniolo: “Non ho ascoltato le dichiarazioni di Capello e preferisco non commentare queste parole. Mi limito a dire che qui alla Roma crediamo immensamente nel talento immenso di Zaniolo. È evidente che deve continuare a lavorare per crescere, ma dal primo giorno che sono qui Zaniolo si è impegnato col massimo impegno”.

Fonseca: “mancini a centrocampo, Perotti può giocare”

L’allenatore giallorosso ha poi analizzato la probabile formazione che scenderà in campo con il Milan, a partire da Mancini: ““Sì è possibile vederlo lì domani. Anche perché in questo momento non abbiamo molte alternative in quel ruolo – ha spiegato l’allenatore giallorosso in conferenza stampa – La gara con il Borussia? Dati alla mano è stata la partita in cui abbiamo corso di più. La mia preoccupazione però al momento è quella di recuperare al più presto i giocatori che non stanno al meglio”.

“Florenzi in avanti? In questo momento prendo in considerazione tutte le possibilità visto il numero ridotto dei giocatori, soprattutto in quella posizione. Perotti e Pastore? Perotti è pronto a giocare, forse non 90 minuti ma è pronto. Pastore è vero che ha giocato molto, ma al momento non ci possiamo permettere troppe rotazioni”, ha concluso Fonseca.