Francesco ai nunzi apostolici: “Viviamo una terza guerra mondiale ‘a pezzi’, di cui voi siete testimoni”

Approfittando di avere davanti a se, in Vaticano, una platea composta da tutti i nunzi apostolici provenienti da ogni parte del mondo, stamane Francesco è tornato a condividere le sue preoccupazioni per la guerra in Ucraina: “Purtroppo l’Europa e il mondo intero sono sconvolti da una guerra di speciale gravità, sia per la violazione del diritto internazionale, sia per i rischi di escalation nucleare, sia per le pesanti conseguenze economiche e sociali. È una terza guerra mondiale ‘a pezzi’, di cui voi siete testimoni nei luoghi in cui state svolgendo la vostra missione“.

Francesco ai nunzi apostolici: “Sembra che il peggio sia passato, e grazie a Dio possiamo ritrovarci”

Poi il Santo Padre si è rivolto ‘ai suoi’ in particolare, che finalmente rivede dopo la lunga pausa dettata dalla pandemia: “Sono passati tre anni dal nostro scorso incontro. La tempesta della pandemia da Covid-19 ci ha costretti a varie limitazioni della vita quotidiana e delle nostre attività pastorali. Ora sembra che il peggio sia passato, e grazie a Dio possiamo ritrovarci. Ma purtroppo l’Europa e il mondo intero sono sconvolti da una guerra di speciale gravità“.

Francesco ai nunzi apostolici: “Grazie per il lavoro che fate. E grazie anche a chi ci ha lasciato negli ultimi 3 anni”

Quindi, dopo aver ringraziato sentitamente i rappresentanti pontifici per i lavoro, il Pontefice ha tenuto a ricordare i nunzi “Mons. Joseph Chennoth e mons. Aldo Giordano, che da poco ci hanno lasciato durante il loro servizio; come pure quelli defunti già in quiescenza negli ultimi tre anni. Questi nostri cari fratelli ci hanno preceduto nel cammino e ci invitano a guardare avanti e in alto”.

Francesco ai nunzi apostolici: “Siamo impegnati in un percorso sinodale che vorrebbe far crescere nel popolo di Dio”

Inoltree Francesco ha anche affrontato il tema del cammino sinodale, che andrà avanti per tre anni: “Come Chiesa siamo impegnati in un percorso sinodale che vorrebbe far crescere nel popolo di Dio proprio questa dimensione di sinodalità. Anche voi siete stati coinvolti nella consultazione“.

Francesco ai nunzi apostolici: “Abbiamo all’orizzonte il Giubileo del 2025, di cui è stata avviata la preparazione”

Infine, chiudendo l’incontro, il Papa ha tenuto ad accennare sia all’Anno Santo, che alla riforma: “Abbiamo all’orizzonte il Giubileo del 2025, di cui è stata avviata la preparazione. Come Curia Romana stiamo iniziando ad applicare la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium: nata attraverso un processo di quasi nove anni, essa richiederà del tempo anche per entrare, per così dire, a pieno regime”

