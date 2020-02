Francesco Mandelli: chi è, età, Instagram, vita privata del cantante-comico de I Soliti Idioti

La presenza a Sanremo è stata, in parte, solo la ciliegina su una torta decisamente saporita, quella del successo di cui beneficia da anni il performer e attore e cantante Francesco Mandelli, che è stato al Festival di Amadeus nella serata delle cover.

Ma chi è Francesco Mandelli? Come ha iniziato la sua carriera, a cosa deve la sua fortuna e cosa si sa della sua vita privata? Ecco cosa si conosce sul suo conto.

Francesco Mandelli: chi è, anni, Instagram e gossip sul cantante-comico de I Soliti Idioti

Una interessante a carriera musicale, una vita privata misteriosa, e tante curiosità: sul cantante-comico Francesco Mandelli, noto per I soliti idioti è davvero molto quel che c’è da dire.

Francesco Mandelli, attore e comico che ama molto la musica, è nato il 3 aprile 1979 a Erba, in provincia di Como, sotto il segno dell’Ariete. Vive però aa Osnago, in provincia di Lecco, e frequenta il Liceo Scientifico Maria Gaetana Agnesi. Tuttavia la sua verve è troppa per esser taciuta e presto arriva in ‘scena’.

Debutta sul piccolo schermo nel 1998, nel programma Tokusho di Mtv Italia, in qualità del co-conduttore. Al cinema fa il suo esordio con Tutti gli uomini del deficiente di Paolo Costella ma è solo il primo di una miriade di pellicole di cui farà parte.

Tuttavia, non è solo la carriera televisiva e cinematografica a farlo esplodere, perché la sua passione per l’universo musicale emerge con forza. Nel 2000 crea un gruppo, gli Orange, con il batterista Enrico Buttafuoco.

Pubblicano un album nel 2009, Certosa. Due anni dopo ecco invece Rock Your Mocassins, album dal quale viene estratto il singolo I Don’t Like You Anymore. Tuttavia non ottiene grossi consensi, anche se il clou della fama arriva con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2015. Si presenta in coppia con Fabrizio Biggio (co-autore de I soliti idioti) col brano Vita d’inferno, eliminato solo durante la quarta serata, vicinissimo alla finale.

La vita privata Francesco Mandelli è piuttosto fumosa: sappiamo che non è sposato ma la sua compagna è Luisa Bertoldo. Hanno anche una figlia: Giovanna Italia. Nonostante la grande ironia, l’attore prova a difende a spada tratta la sua riservatezza e la propria privacy. Su Instagram Francesco Mandelli è presente con il nome utente @francesco_mandelli.