Francesco Totti e Ilary Blasi 14 anni d’amore tra onde e cresta dell’onda

Tra onde e cresta dell’onda: Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano così 14 anni d’amore, nel corso di una vacanza carica di passione, intesa ed un sentimento che si rinnova e che non risente né dell’età, né degli scossoni che lo showbusiness e le regole folli della visibilità producono ogni giorno.

“Per sempre” ha scritto lʼex calciatore Francesco Totti sui social per commentare lo scatto della coppia avvinghiata in acqua, per simboleggiare il loro amore che 14 anni dopo il sì, si rinnova a suon di coccole e momenti di relax.

14 anni d’amore tra Totti e Ilary. E 14 anni di matrimonio e la storia continua con le… stories su Instagram

Sono giornate particolari per Francesco Totti che dopo la conferenza stampa al Coni con la quale ha ufficializzato il suo addio alla Roma, ha deciso di andare subito in vacanza.

Dribblando le polemiche che si sono alzate come un polverone intorno alle sue roventi dichiarazioni, Francesco Totti con la sua Ilary è partito per festeggiare i 14 anni di matrimonio, e ha deciso di omaggiarli con stories su instragram. E c’è chi parla di quarto figlio…

Le sue dichiarazioni volte a motivare l’addio dalla Roma hanno prodotto un vero terremoto nella Capitale e tra media e social. Proprio i social, però, diventano lo strumento che testimonia l’armonia rinnovata e stabile tra Totti e Ilary Blasi.

Francesco Totti ha messo al centro di tutto la felicità sua e della famiglia, e è andato a Ibiza a festeggiare l’anniversario di matrimonio con la sua affascinante Ilary. Ed è da lì che arrivano gli scatti della coppia che è parsa più unita che mai.

Con 14 cuoricini per fare gli auguri a Totti, Ilary inizia la story, e lui ricambia con un “Per sempre”. Come noto, Totti e Ilary si sono sposati il 19 giugno 2005. La cerimonia andò anche in Tv, e sembrò una sorta di matrimonio reale.

Roma si paralizzò, mentre, in diretta tv centinaia di persone in tutto il mondo seguirono il sì all’Ara Pacis. Auguri Totti e Ilary.