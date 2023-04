Francia, centinaia di migliaia in piazza contro riforma pensioni: 13 aprile nuova mobilitazione

(Adnkronos) – Nuova giornata di mobilitazione oggi in Francia, dove 570mila persone – secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, sono scese in piazza per l’undicesima manifestazione di protesta contro la riforma delle pensioni

voluta dal governo del presidente francese Emmanuel Macron e che alza l’età pensionabile da 62 a 64 anni.

Ingente anche la presenza delle forze dell’ordine con 4.200 agenti in campo solo a Parigi, dove i manifestanti sono stati 57mila, come riferito dalla Questura, con il corteo partito da Place des Invalides.

Numerosi i manifestanti anche in altre località della Francia. A Rennes, 20mila persone hanno manifestato secondo i sindacati, mentre per la prefettura sono 8.500, contro i 13.600 dell’ultima volta. A Bordeaux erano invece 60mila i manifestanti presenti secondo i sindacati, meno di diecimila per la prefettura. A Lione 32mila (13mila per la questura). In questo corteo secondo le autorità anche 400 teppisti: due persone sono state arrestate e la prefettura riferisce di tre agenti feriti e un manifestante.

E la protesta continua. I sindacati hanno fissato per il 13 aprile una nuova giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni. La prossima protesta si terrà il giorno prima dell’attesa decisione della Corte costituzionale sulla riforma.