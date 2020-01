Furgone ‘centra’ due donne e una bimba: choc a Roma

Tempi duri per i pedoni, sempre più esposti alle disattenzioni o alle manovre azzardate degli automobilisti. Dopo le impressionanti stragi di questi giorni, in ordine di tempo la notizia dell’ennesimo investimento viene oggi dalla Capitale. Intorno alle 13.30 in via Vicoforte (nel quartiere di Casalotti), un 68enne alla guida di un furgone Peugeot Boxer, ha improvvisamente perso il controllo prendendo in pieno una signora albanese di 67 anni, una ragazza moldava di 36, e una bambina di appena 4 anni.

Le tre sono subito apparse in gravi condizioni. Dopo i primi soccorsi, giunti sul luogo i sanitari insieme agli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, le tre sventurate sono state urgentemente trasportate al Policlinico Gemelli in codice rosso.

Nel frattempo l’uomo alla guida del furgone è stato accompagnato all’Aurelia Hospital (in codice giallo) dove, tra l’altro – come da prassi – è stato sottoposto ad analisi per evidenziare se, al momento dell’incidente, nel suo organismo vi fosse presenza di alcol o di sostanze stupefacenti. Ora saranno gli agenti, attraverso i rilievi, a ricostruire la dinamica dell’incidente e a ravvisare le precise responsabilità del conducente.

Max