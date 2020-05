Geno Silva, morto l’attore che interpretava il killer in Scarface

Occhiali da sole grandi, pelle quasi bruciata, bocca ricurva a ricordare a tutti che i killer spietati non ridono mai. Questa è l’immagine più rappresentativa di Geno Silva, attore messicano morto il 9 maggio, ma di cui i quotidiani statunitensi hanno scritto solo oggi. “The skull” si chiamava il personaggio interpretato in Scarface che lo ha immortalato nel grande cinema.

Il cattivo che voleva fare la pelle ad Al Pacino, aka Tony Montana, nella pellicola cult che rappresenta una delle pietre miliari del genere gangster movie. Aveva 72 e soffriva da tempo di demenza senile, malattia che l’ha portato alla morte dopo una lunga lotta.

Nato Albuquerque nel New Mexico è ricordato, come detto, soprattutto per il ruolo avuto in Scarface, ma il suo volto è apparso in molti altri film di successo. Ha lavorato anche con il geniale e istrionico David Lynch che lo ha voluto in “Mulholland Drive”. È apparso anche nel seguito di Jurassic Park e molti altri film.