Gesaffelstein, dopo l’Oro ed il Platino esce il terzo cd

Il nuovo Ep – disponibile al link: SMI.lnk.to/GesaNSSEC – è composto da sei brani (‘Orck’, ‘Dnace X’, ‘Ignio’, ‘Doom’, ‘Nuovo Sonic System’, e Metalotronics), ed

arriva prima del tour americano che il musicista intraprenderà questo autunno: il “The Requiem Tour”, che partirà il 7 novembre dal Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco, dove ha già registrato due date sold out a Los Angeles e passerà da Chigago, Boston e New York prima di chiudere al Coca-Cola Roxy di Atlanta il 27 novembre.

Il lavoro segue la pubblicazione di ‘Hyperion’ (secondo album dell’arista), pubblicato lo scorso marzo, il cui singolo ‘Lost in the Fireì’ – feat. The Weeknd, è stato certificato dico d’Oro sia in Canada che negli Stati Uniti.

Per l’occasione, Gesaffelstein porterà sul palco le nuove produzioni live presentate durante la sua performance al Coachella, definita la più buia della storia. Lodato dal Paper e da Billboard, lo spettacolo sonoro e visivamente sbalorditivo mostra uno scenografico design di illuminazione e un Gesaffelstein mascherato che si esibisce contro un muro di oscurità profonda. Il suo set fa uso del Vantablack VBx2, la sostanza più oscura prodotta dall’uomo.

Queste le date del tour

7 novembre – Bill Graham Civic Auditorium – San Francisco; l’8 novembre – Shrine Expo Hall – Los Angeles (SOLD OUT); 9 novembre – Shrine Expo Hall – Los Angeles (SOLD OUT); 10 novembre – The Park at Petco Park – San Diego; 13 novembre – Mission Ballroom – Denver; 15 novembre – The Masonic – Detroit; 16 novembre – Byline Bank Aragon Ballroom – Chicago; 20 novembre – House of Blues Boston – Boston; 22 novembre – Kings Theatre – Brooklyn; 23 novembre – The Anthem – Washington; 27 novembre – Coca-Cola Roxy – Atlanta.

www.gesaffelstein.com – www.facebook.com/gesaffelsteinmusic

Max