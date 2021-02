Gioia Tauro, sequestrati 1300 chili di cocaina in una settimana

Cocaina dall’Ecuador e dal Brasile, nascosta con esperienza in container contenenti caffè, carne congelata e frutta secca. I militari della Guardia di finanza, in collaborazione con l’Agenzie delle dogane e dei Monopoli, ne ha sequestrati ben 1.300 chili nel porto di Gioia Tauro, in Calabria, in una sola settimana. La cocaina, purissima secondo gli investigatori, avrebbe fruttato ai trafficanti 260 milioni di euro.