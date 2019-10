Giorgia Caldarulo: chi è, età, Instagram, lavoro e vita privata della fidanzata Taylor Mega

Giorgia Caldarulo è una showgirl italiana che nelle ultime settimane è diventata celebre per via della presunta relazione con Taylor Mega. In questi giorni la bella modella e influencer pugliese è spesso ospite dei programmi tv condotti da Barbara d’Urso e non solo. Vediamo quindi chi è Giorgia Caldarulo.

Giorgia Caldarulo: chi è, anni, foto Instagram, altezza e peso

Giorgia Caldarulo è nata a Bari nel 1997, è alta 165 cm e pesa circa 58kg. Giovanissima ha iniziato la sua carriera da modella ed ha posato per diversi brand di moda dopo aver sfilato in varie passerelle. Ha studiato all’Università di Milano Scienze dei Beni Culturali ma non ha concluso gli studi per dedicarsi alla sua più grande passione: diventare modella e lavorare nel mondo dello spettacolo. Per diversi mesi ha tentato di conquistare l’ex tronista di Uomini e Donne Paolo Crivellin ed ora sembrerebbe che la giovane influencer sia diventata la fidanzata della showgirl Taylor Mega.

In passato il suo nome è stato accostato anche a quello di Andrea Damante che però ha sempre negato una relazione con la Caldarulo. Nel corso della sua carriera Giorgia Caldarulo ha partecipato anche al dating show di Canale 5 Temptation Island Vip in qualità di tentatrice. Per seguire la vita privata di Giorgia Caldarulo su Instagram è disponibile il suo profilo ufficiale @giorgiacaldarulo23.