Giubileo Roma – La Segnalini e Patanè: “Nuove modifiche della viabilità per il cantiere di Piazza Pia”

In vista del definitivo allestimento del cantiere di piazza Pia, a partire da domani, venerdì 11 agosto, ci saranno ulteriori cambiamenti alla viabilità del quadrante interessato dai lavori.

In particolare, via Varrone, via Properzio, via Terenzio e via Virgilio subiranno un’inversione di senso di marcia. L’impatto del cantiere si estende su un‘area molto vasta che va da ponte Vittorio Emanuele II a piazza dei Quiriti, quadrante in cui da alcune settimane sono in corso le fasi propedeutiche all’inizio dell’opera.

Si tratta di lavori riguardanti i semafori, la preparazione della segnaletica orizzontale e verticale per consentire la circolazione del traffico veicolare, prima della chiusura di piazza Pia.

“Stiamo procedendo con ulteriori modifiche di traffico. Già da oggi 10 agosto sono entrate in vigore le nuove direzioni di traffico in via Fabio Massimo, via Duilio e via Attilio Regolo. Da domani saranno efficaci i nuovi cambi che interessano diverse traverse tra via Cola di Rienzo e via Crescenzio. Anas sta predisponendo tutte le operazioni necessarie per partire nei tempi previsti e portare a compimento l’opera entro dicembre 2024”, commentano gli assessori capitolini ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Ornella Segnalini ed Eugenio Patanè.

