Giubileo Roma, lavori in Piazza Pia

“Questa mattina, come da tabella di marcia, sono partiti i lavori di Piazza Pia. Il progetto mira alla ricostituzione di uno spazio che, nel corso dei secoli, ha sempre avuto una grande importanza come direttrice di collegamento. Dai tempi della Roma Imperiale, quando univa il Mausoleo di Adriano al Circo di Nerone e poi in epoca Cristiana come trait d’union tra Castel Sant’Angelo e San Pietro. Un asse pedonale che nel corso del ‘900 è stato compromesso, non da ultimo dall’aumento del traffico.

L’intervento che stiamo realizzando punta da una parte a ripristinare questo asse pedonale, dall’altro a risolvere le situazioni di degrado dovute proprio alla presenza eccessiva delle automobili. In particolare, il riassetto dell’area vuole ricomporre la continuità della piazza centrale pedonalizzata con i bastioni del Castello e il Tevere con il suo patrimonio naturalistico, che ad oggi è stato interrotto a causa della pressione delle auto. La possibilità di interrare lo schema di circolazione consente infatti di ristabilire il rapporto tra la piazza e il Tevere e ricreare un luogo di passaggio ma anche di aggregazione. Anche i giardini dei Bastioni sono al centro di un progetto di valorizzazione del Campidoglio e insieme alle circa 200 nuove alberature previste per Piazza Pia, potremmo tutti godere di un luogo recuperato dal passato.

Abbiamo preparato questo momento con grande attenzione, concordando tutte le attività con Anas, assessorato alla Mobilità e struttura Giubilare.

Con l’inizio del cantiere di Piazza Pia è partita anche la viabilità alternativa e chiediamo ai romani un po’ di pazienza, perché a dicembre 2024 avremo una piazza nuovamente vivibile, più verde e con sedute per ammirare la bellezza di Roma. Avremo un nuovo sottovia che consentirà una maggiore sicurezza stradale. Voglio ringraziare il Sindaco Gualtieri e tutti quanti stanno contribuendo alla buona riuscita di un progetto così importante”.

Questo recita una nota l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.