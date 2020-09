Gomorra: via alle riprese della quinta stagione, saràl’ultima

Gomorra c’è, continua ad avvicinarsi al ritorno sui teleschermi dei suoi tanti fan con una nuova stagione: le riprese della quinta stagione sono iniziate ma, a quanto pare, saranno le ultime, poichè la famosa saga sulla malavita partenopea dovrebbe concludersi proprio con il 5° capitolo.

Gomorra 5 ci sarà, e sarà l’ultima stagione

Nel corso della presentazione dei nuovi progetti Sky Original, la fine di Gomorra è stata ufficializzata e a parlarne sono stati i due protagonisti storici Marco D’Amore e Salvatore Esposito, che si sono collegati in diretta da Riga, città lettone che, insieme a Napoli, è la location delle riprese, che proseguiranno fino ad aprile 2021. I due protagonisti, noti per i ruoli di Ciro Di Marzio e di Gennaro Savastano, hanno anche pubblicato dei tweet per commentare l’addio, “è struggente il pensiero che questa avventura arriverà alla chiusura“, anche se in qualche modo l’evoluzione della storia e la struttura delle trame sembravano, da tempo, indirizzare verso questa soluzione, se non altro per via del fatto che i personaggi principali, man mano, stanno tutti uscendo di scena.

Lo stesso D’Amore con il suo Ciro Di Marzio, morto al termine della terza stagione e tornato nel film L’Immortale, ha fatto da regista dei nuovi episodi insieme a Claudio Cupellini.