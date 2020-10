Google Pixel 5: le funzioni del nuovo smartphone 5G ultra leggero

Dopo mesi di attesa, Google ha finalmente svelato il suo smartphone Google Pixel 5 alla fine del mese scorso.

Il Pixel 5 ha una serie di caratteristiche impressionanti, tra cui la connettività 5G, un sensore di impronte digitali posteriore e una fotocamera innovativa.

Google ha spiegato: “Il 5G è l’ultima novità in fatto di tecnologia mobile e offre velocità di download e streaming elevate agli utenti di tutto il mondo. Che tu stia scaricando l’ultimo film, ascoltando la tua musica preferita su YouTube Music, aggiornando i podcast con Google Podcast o mentre giochi su Stadia, Pixel 5 ti garantirà velocità elevate “.

Google Pixel 5: le 5 funzioni migliori nel nuovo smartphone di punta di Google

Ecco le cinque funzionalità migliori nel nuovo smartphone di punta di Google.

1. Connettività 5G

I fan di Google sono stati lieti di apprendere che Google Pixel 5 offre la connettività 5G. E’ possibile scaricare un film in pochi secondi sulla rete 5G, rendendolo perfetto per le persone che amano mettersi al passo con i programmi più recenti in movimento.

2. Obiettivo posteriore ultra ampio

Gli smartphone Pixel di Google sono noti anche per le loro fotocamere e Pixel 5 non è diverso. Lo smartphone è dotato di un obiettivo posteriore da 12,2 MP insieme a un obiettivo ultra grandangolare da 16 MP.

Questo è l’ideale per scattare ampie immagini di paesaggi o anche per scattare foto di grandi gruppi di amici, senza dover stringere tutti uno sopra l’altro!

3. Super leggero

Una delle caratteristiche più sorprendenti che abbiamo apprezzato è stata la leggerezza del Pixel 5. Misura solo 5,7 x 2,8 x 0,3 pollici e pesa 151 g, il Pixel 5 è uno degli smartphone più leggeri che abbiamo in mano.

Questo non vuol dire che lo schermo sia stato compromesso in alcun modo: Google ha cornici ultra sottili per garantire che lo smartphone abbia ancora un ampio display da 6 pollici.

4. Ricarica wireless

Google ha incluso la ricarica wireless nel Pixel 5, consentendo di caricare rapidamente lo smartphone senza perdere tempo con i cavi.

Lo smartphone ha anche una funzione di impugnatura chiamata Battery Share, che ti consente di caricare in modalità wireless i tuoi Pixel Buds tramite lo smartphone.

5. Prezzo

Mentre molti nuovi smartphone sono dotati di cartellini di prezzi esorbitanti, per fortuna Pixel 5 è molto economico. Lo smartphone ha comunque molte delle stesse caratteristiche dei telefoni più costosi.