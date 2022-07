Governo, Di Maio: “Con veti o bandierine niente esecutivo Draghi prossima settimana”

(Adnkronos) – “Se i partiti, come hanno fatto oggi, continueranno a esibire bandierine o veti, non credo che avremo un governo la prossima settimana”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di ‘In Onda’, lanciando un appello ai partiti in vista della ‘verifica parlamentare’ della prossima settimana a seguito della crisi del governo Draghi.

“Vorrei solo dire una cosa. Noi ci prepariamo ad affrontare un momento critico per il Paese nel quale abbiamo bisogno di un governo con tutta la capacità di poter approvare i provvedimenti emergenziali per sostenere le emergenze economiche. Se i partiti, come hanno fatto oggi, continueranno a esibire bandierine o veti, non credo che avremo un governo la prossima settimana. Quindi è molto importante che ci sia un atto di maturità e responsabilità delle forze politiche, altrimenti si scioglieranno le Camere e, invece, di fare i provvedimenti per famiglie e imprese per l’autunno caldo, faremo la campagna elettorale e va bene uguale…”.

”Non mi aspettavo che un ex presidente del Consiglio potesse mettere a repentaglio la stabilita del Paese e la nostra sicurezza. E per sicurezza intendo la sicurezza economica…”, ha aggiunto, sottolineando che “ci sono molti delusi nel partito di Conte che non sono d’accordo con questa linea. E mi pare anche che i ministri non siano d’accordo. Lo stiamo leggendo sui giornali e sulla agenzie”.