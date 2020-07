Gp Ungheria, Hamilton fa 90… pole! Moto Gp, la Yamaha di Quartararo umilia tutti gli altri

Non solo la gite ‘fuori porta’ no, per i ‘malati’ di motori, questi estivi sono appassionanti fine settimana di duri duelli a colpi di altissima velocità su differenti circuiti mondiali.

Oggi come risaputo, sia la MotoGp in Spagna che per il Gp di Ungheria, vediamo dunque cos è accaduto nelle sessioni private, e a chi è andata l’agognata ‘pole’.

Il ‘solito’ Hamilton: 90ima pole ed 85 vittorie alle spalle

Tanto per non smentirsi, ecco la Pole position numero 90 per Lewis Hamilton che in Ungheria ‘straccia’ tutti forte di un bel 1’13”447 (nuovo record della pista). Dietro di lui il collega Valterri Bottas mentre, in seconda fila partiranno in ordine Lance Stroll e Sergio Perez (entrambi Racing Point). Quindi – terza fila – per Sebastian Vettel e Charles Leclerc (Ferrari), con Max Verstappen (Red Bull), a sua volta seguito da Lando Norris, Carlos Sainz e Pierre Gasly.

MotoGp: Quartaro ‘brucia’ gli spagnoli. Valentino 11imo

Lo stress è stato identico a quello che si respira all’interno della gara vera e propria. Ne sa qualcosa il ‘povero’ Quartararo, alla guida del Team Yamaha Petronas, capace alla fine di conquistarsi una meritatissima ‘pole’ in Spagna, in virtù di un ‘appassionante’ di 1’36’’705, che fa respirare la polvere agli spagnoli Maverik Vinalese e Marc Marquez.

Quindi a seguire, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Cal Crutchlow, Pol Espargaro, Andrea Dovizioso, Alex Rins e Franco Morbidelli. Da segnalare in 11ima posizione Valentino Rossi…

Max