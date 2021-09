Grande Fratello Vip 2021, i dati di ascolto auditel su Canale 5

Era come sempre molto atteso come uno dei programmi tv senz’altro di punta e più in odore di picchi importanti di share: ma come è andato ieri sera il Grande Fratello Vip in questo Settembre 2021? Collocato come sempre in pieno prime time nella serata di ieri 27 Settembre nella rete ammiraglia del gruppo Mediaset, il fortunato format che porta i vip a riunirsi e rinchiudersi nella casa più spiata d’Italia come sempre attira grande interesse.

Non più e non solo a livello di seguito tv in quanto tale, ma anche contando tutto l’universo dei social che ne deriva, il grande fratello vip è di anno in anno un grande appuntamento, e prova ne sono i dati auditel. Dunque come è andato?

Grande Fratello Vip 2021, ecco come è andato su Canale 5

Nella serata di ieri, lunedì 27 settembre 2021, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip – dalle 21:51 all’1:13 – ha incollato davanti al video 2.828.000 spettatori con uno share del 19.2% (Night dall’1:18 all’1:26 a 1.171.000 e il 27.4%, Live dall’1:31 all’1:41 a 650.000 e il 18.3%). Su Rai2 Il giustiziere della notte ha interessato 1.206.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 The Foreigner ha raccolto 1.080.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.186.000 spettatori pari al 5.4% (presentazione a 975.000 e il 4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 823.000 spettatori (4.9%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare in replica registra 363.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Creed – Nato per combattere segna 365.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 361.000 spettatori (2%). Su Iris Cuori ribelli è scelto da 339.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie I magnifici sette arriva a 458.000 spettatori (2.1%). Su RealTime Vite al Limite è visto da 313.000 spettatori (1.4%).