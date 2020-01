Grande Fratello Vip pronto ancora a stupire, alla luce di quanto sta accadendo in queste ultime ricchissime puntate. Ci sono, stando a quanto emerge, due concorrenti la cui posizione è particolarmente in bilico. E questi due concorrenti sono Michele Cucuzza e Zequila. Ma perchè? Cosa succede?

Michele Cucuzza e Zequila rischiano la squalifica. Ma come mai? Che cosa è capitato a Michele Cucuzza e Zequila all’interno del GF Vip 2020? Ecco tutti i chiarimenti del caso.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: Michele Cucuzza e Zequila rischiano la squalifica. Ecco perchè

Michele Cucuzza e Zequila rischiano la squalifica dunque: una situazione che ‘arricchisce’ il già munifico piatto del clamore di questa stagione del Grande Fratello Vip: dopo le contestazioni delle scorse settimane, infatti, pare che ci sia il rischio squalifica per i due concorrenti.

In quella che rischia di passare alla storia come la stagione del Grande Fratello Vip più densa di polemiche, casi e diatribe, eccone un’altra all’orizzonte. Gli esordi erano stati riferiti alle frasi di stampo sessista di Salvo Veneziano nei confronti di Elisa De Panicis, che hanno portato all’espulsione del concorrente.

Poi ci sono state le polemiche tra Licia Nunez e la sua ex Imma di Benedetto, la separazione tra la stessa Licia e la sua Barbara, la querelle tra Serena Enardu e Pago, con tanto di inserimento di Miriana Trevisan. Senza dimenticare le liti tra Rita Rusic e Valeria Marini, e tra la stessa Marini con Antonella Elia.

Proprio la Elia aveva speso dure frasi contro la Marini: nessuna esclusione per la prima, ma al contrario l’inserimento della seconda nella casa per chiarirsi. E ora, invece, perchè Michele Cucuzza e Zequila rischiano la squalifica?

Michele Cucuzza e Antonio Zequila avrebbero detto delle frasi molto dure nei riguardi di Patrick Ray Pugliese. Il primo, arrabbiato con Patrick dopo la nomination ed avrebbe detto “Quello lo sistemo io”. Zequila invece avrebbe chiesto a uno dei super boys, dopo l’ingresso nella casa di dare “un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio”.

I social sono impazziti: Se la regola vale per Salvo, non dovrebbe valere per tutti? Questo si chiedono in molti sul web. Da qui, la richiesta di decine di utenti di squalificare i due concorrenti.