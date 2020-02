Grande Fratello Vip anticipazioni puntata 3 Febbraio, Carlotta Maggiorana sta male. Cosa succede

La quale, come sanno i fan del programma, si è lasciata andare ad una confessione piuttosto schock : cosa ha detto? “So male”, ha rivelato la concorrente. Ma che cos’ha? Cosa le succede? E quali possono essere le conseguenze per il GF VIP?

Da tempo, infatti l’ex Miss Italia ha detto di sentire la mancanza della famiglia, e di voler tornare a casa. Una voglia di affetto, di abbracci, che si interseca al dolore per la scomparsa dal papà. Non sarebbe sempre legato a questo ma anche a questo il fatto che sia finita in nomination.

Molti concorrenti, vedendola in difficoltà, hanno mandato Carlotta in nomination per farla tornare a casa. Eppure il pubblico non l’ha voluta far tornare, facendole vincere gli scontri diretti. Questa sera l’ex Miss Italia è ancora in nomination e potrebbe uscire. Un sentimento che ha aperto un dialogo con Patrick.

“Ho detto che domani vorrei tornare a casa. Ho detto ciò che sento, ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa ma non sto bene fisicamente. Spero che il pubblico mi voti, voglio tornare a casa. Ho detto quello che sono, quello che voglio”.

Sarà così che andrà? Lo scopriremo questa sera nel corso dell’appuntamento con il Grande Fratello Vip.