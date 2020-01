Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana piange disperata: ecco perchè

Ancora pathos, emozioni e anche fiumi di lacrime al Grande Fratello Vip: in una stagione, come questa ultima del GF VIP 2020 nella quale le polemiche e le contestazioni, oltre che agli imprevisti e agli stravolgimenti, non sono certo mancate, potevano certo mancare le imperdibili lacrime?

Emotività a tutto spiano nella casa del Grande Fratello Vip, laddove a una nuova concorrente è scappato da piangere. Di chi si tratta? Di Carlotta Maggiorana. E perchè è scoppiata in lacrime? Ebbene, ecco cos’è successo.

Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana in lacrime: ecco cosa è successo

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana si è scappare copiose lacrime. La donna è scoppiata in un pianto davvero impetuoso: ma perchè? Ecco cosa è successo.

La puntata del 27 Gennaio del Grande Fratello Vip è stata ricca di novità e imprevisti. Innanzitutto si è parlato molto del ritorno di Valeria Marini nella casa per lo scontro con Antonella Elia (colpevole di aver detto delle frasi molto dure nei suoi riguardi). Poi il conduttore Signorini ha domandato a tutti di dire la propria in merito a confronto-scontro tra Rita Rusic e Adriana Volpe e, ancora, ecco il bacio appassionato da Licia Nunez e Barbara Eboli, dopo il loro addio via social.

Nel mentre, i ragazzi e le ragazze della casa hanno anche potuto riabbracciare Barbara Alberti, che ha scelto di rientrare nella casa. E poi? Poi, appunto, le lacrime.

Un pianto che è dovuto al fatto di aver vissuto attimi di profonda emozione per quando concerne l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. E’ successo quando Alfonso Signorini ha detto di avere in programma una sorpresa per lei. Quale?

E’ presto detto. Convocata in tutta fretta nella secret room, la fascinosa protagonista del GF Vip ha riportato alla memoria un momento molto difficile della sua vita. Ma quale?

Nella stanza segreta, Carlotta ha iniziato ad ascoltare il Signorini che parlava di un fatto che le ha segnato l’adolescenza: “Il giorno in cui hai vinto Miss Italia, mancava una persona, che non ha potuto dividere con te le gioie di quel giorno”. Il padre.

Il ricordo del padre che non c’è ha scatenato le lacrime di Carlotta: “Era un uomo straordinario. Quando dormivamo insieme, la domenica, quando tornavo da Roma, mi chiamava Cerbi e ci tenevamo la mano”.

A parte questo, Carlotta ha pure potuto chiarire l’episodio di ira dei giorni precedenti. L’ex Miss Italia, aveva detto di pensare di lasciare la casa. Ecco il perchè: “Sono stata così tanto tempo lontana da mia mamma, dal mio papà, che ho capito che la cosa più importante di tutte è la famiglia e non voglio perdere un istante senza viverli”.