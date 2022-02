(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, l’ambasciata degli Stati Uniti in Russia esorta i propri connazionali a considerare di partire “immediatamente”. L’invito a causa del numero crescente di compagnie aeree che stanno cancellando i voli in partenza e in arrivo nel Paese a causa della chiusura dello spazio aereo.

In un comunicato, l’ambasciata chiede “ai cittadini di americani di valutare di partire dalla Russia immediatamente attraverso le opzioni commerciali ancora disponibili”.