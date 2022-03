Guerra Ucraina-Russia, Di Maio: “Nato, Ue e G7 lavorano a soluzione diplomatica”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “Nato, Ue e G7 lavorano per una soluzione diplomatica e pacifica a questa crisi”. Ad affermarlo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tg2 Post.

E’ stata ribadita “la compattezza dell’Ue, la Nato e il G7 nel “chiedere a Putin di cessare i bombardamenti e gli attacchi anche sui civili e di tornare al tavolo” dei negoziati, ha detto poi Di Maio sottolineando: “Un dato importante è che l’Ucraina chiede di coinvolgere attori internazionali al tavolo del negoziato, questo significa che comunque c’è fiducia che questo tavolo possa andare avanti per raggiungere una soluzione diplomatica”.

“Oggi è stata presa una decisione importante, il fatto che non si istituirà la cosiddetta no fly zone della Nato. L’Ucraina ci sta chiedendo di far intervenire i nostri aerei e i nostri armamenti per bloccare i bombardamenti dei russi. Questo da un punto di vista delle loro richieste è legittimo, ma da un punto di vista dell’esposizione dei nostri paesi significherebbe portare in guerra i paesi alleati, inclusa l’Italia. E questo non ce lo possiamo permettere perché poi si rischia veramente una guerra mondiale”, ha sottolineato.