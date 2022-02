Guerra Ucraina Russia, “non colpito materiale radioattivo a Kiev”

(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, il missile “non ha colpito il materiale radioattivo stoccato nel deposito di Kiev”. A comunicarlo l’operatore responsabile della struttura dopo i controlli sul sito colpito da un missile russo nelle scorse ore.

Dalle informazioni in possesso dell’Isin, si può ipotizzare, inoltre, che un eventuale coinvolgimento dei rifiuti stoccati potrebbe comportare conseguenze solo a carattere locale. “Sono tuttavia in corso controlli sull’eventuale danneggiamento dell’integrità delle strutture e dei sistemi dell’impianto” si legge in una nota dell’Isin, Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, che “continua a monitorare 24 ore su 24 la situazione in Ucraina relativamente agli impianti nucleari e ai depositi di materiale radioattivo, in collegamento costante con le agenzie internazionali che si occupano di energia nucleare”.