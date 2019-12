Si chiamerà Capitan Tsubasa o nella sua versione originale, Captain Tsubasa: ma altri non è che Holly e Benji, il notissimo cartone animato sul calcio giapponese, amato in tutto il mondo dal almeno trent’anni, e diventato un vero cult. E ritorna in onda: su Italia 1.

Ma quando? Dove? A che ora? Ecco tutte le risposte a cui i tantissimi fan del cartone stanno tendendo l’orecchio. Dove poter vedere i tanto amati Holly, Benji, Mark, Tom e Bruce? E’ presto detto: a Natale, Su Italia 1. Ma occhio: non si tratta dello stesso solito cartone animato. Ovvero?

Holly e Benji tornano in TV: a Natale su Italia 1 il remake del famoso cartone animato sul calcio: nome originario, Captain Tsubasa

A Natale 2019 dunque Holly e Benji tornano ad essere trasmessi: su Italia 1 arriva il ritorno di Holly e Benji. Ma non è il cartone animato che negli anni ha fatto innamorare tanti ragazzini avvicinandoli al mondo del calcio. Si tratta, infatti, di un remake. Con tanto d Cristina D’Avena a cantar la sigla. Ma andiamo con ordine.

Capitan Tsubasa torna in Tv e questa volta lo fa col suo vero nome anche se tutti da queste parti, in Italia, lo conoscono come Holly. Il piccolo calciatore in erba che da Tokio arriva pian piano sul tetto del mondo vincendo ogni campionato di sorta, da quelli studenteschi fino alla Coppa del Mondo ritorna in onda con una sorpresa. Quale?

La sorpresa “natalizia” per i fan di Holly e Benji scatta da lunedì 23 dicembre alle 13.45, Italia 1 quando si trasmetterà Capitan Tsubasa, ovvero il remake del celebre cartoon tratto dal manga di Yōichi Takahashi.

Composta da 52 episodi di 24 minuti, la serie manterrà, per richiesta dell’autore e dei produttori dell’anime, il titolo e i nomi originali dei personaggi, così finalmente da uniformare il prodotto in tutto il mondo.

Questo anche per favorire il merchandising della produzione in tutto il mondo. In Italia comunque, i telespettatori, possiamo anticiparvi, potranno ancora una volta su Cristina D’Avena, che canterà la sigla del cartone.

Come tutti i fan sanno, il manga è stato ideato nel 1981 da Yōichi Takahashi: Captan Tsubasa è uno dei manga più noti in tutto ilmondo. Il successo del fumetto ha portato alla versione animata omonima, andata in onda in Giappone dal 1983 al 1986. A partire da luglio 1986, il cartone è arrivato in Italia con il nome di Holly & Benji, due fuoriclasse.

All’epoca si usava semplificare i nomi per i telespettatori: e così ii due protagonisti, Tsubasa Ozora e Genzo Wakabayashi, sono stati infatti modificati in Holly e Benji. In seguito alla prima, sono arrivate – nel corso degli anni – anche tutte le altre stagioni: Holly e Benji: sfida al mondo (1995), Che campioni Holly e Benji (1999) e, infine, Holly e Benji Forever (2004).

Si tratta del terzo remake della serie originale: Capitan Tsubasa partirà dal primo incontro tra Wakabayashi e Ozora, quando il piccolo Tsubasa si trasferisce con la madre nella cittadina di Nankatsu, luogo dove potrà dare inizio alla sua carriera calcistica.

Diretto da Toshiyuki Kato, Capitan Tsubasa conterà sulla sceneggiatura di Atsuhiro Tomioka e sulle musiche di Hayato Matsuo. L’anime è stato trasmessa, tra il 2018 e il 2019, su Tv Tokyo. Su Italia 1, dal 23 dicembre, occuperà lo slot dei Simpson.