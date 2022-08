 ‘House of the Dragon’: oltre 1 milione di Tweet per commentare la prima del prequel, andata in onda lunedì

‘House of the Dragon’: oltre 1 milione di Tweet per commentare la...

Dopo tre anni di pausa, il mondo di Westeros torna sui piccoli schermi con il prequel di Game of Thrones incentrato sui Targaryen: House of the Dragons. I fan sono tornati su Twitter per discutere e commentare la nuova serie, e la première di domenica sera ha fatto registrare oltre 1 milione di Tweet sulla serie a livello globale nelle prime 24 ore dopo la messa in onda 1 .

‘House of the Dragon’: pur non dimenticando Daenerys, fan in fermento per le nuove star Rhaenyra e Daemon Targaryen

Twitter offre una panoramica rispetto ai temi e ai personaggi più discussi dagli appassionati della serie TV. I personaggi più chiacchierati Game of Thrones è famoso per il suo vasto cast di personaggi, ma House of the Dragon non è da meno, e aggiunge ancora di più alla storia che gli appassionati conoscono ormai a memoria. I fan non hanno mai dimenticato Daenerys, ma sono in fermento per le nuove star Rhaenyra e Daemon Targaryen.

‘House of the Dragon’: la top-5 comprende Daenerys, Rhaenyra, Daemon e Viserys Targaryen, e l’amata Arya Stark

Tra i protagonisti più chiacchierati della première c’è un mix di nuovi e vecchi personaggi. Qui di seguito la top-5:

1. Daenerys Targaryen 2. Rhaenyra Targaryen 3. Daemon Targaryen 4. Viserys Targaryen 5. Arya Stark Le emoji più utilizzate Le emoji parlano da sole e sono state molto utilizzate soprattutto per esprimere le diverse emozioni provate dagli spettatori.

‘House of the Dragon’: sulla piattaforma tramite gli hashtag ufficiali, a migliaia hanno voluto commentarne il debutto

I fan possono seguire la conversazione sulla piattaforma tramite gli hashtag ufficiali, ai quali sono associate delle emoji dedicate, tra cui troviamo: #HouseOfTheDragon , #HOTD , #fireandblood e #Dracarys . I migliori contenuti degli appassionati La vibrante community degli appassionati su Twitter di Game of Thrones è tornata sulla piattaforma per pubblicare contenuti e meme che stanno riscontrando parecchio successo: I fan si sono ritrovati sulla piattaforma per vivere i momenti significativi della serie tutti insieme, e di seguito vengono riportati alcuni highlight:

‘House of the Dragon’: i fan europei che restano svegli fino alle 2 di notte per seguire la diretta, possono unirsi alla nuova community di Sky TV

Per quanti impossibilitati a seguire questo atteso pre-sequel, come dicevamo, la serie è appena iniziata e i fan possono tenersi costantemente aggiornati su House of the Dragon seguendo il profilo ufficiale @HouseofDragon e la pagina Argomento dedicata a Game of Thrones. I fan europei che restano svegli fino alle 2 di notte per seguire la diretta possono unirsi alla nuova community di Sky TV per le discussioni a tarda notte – il 2am Club – per evitare spoiler agli altri fan. Per partecipare alla discussione si possono utilizzare gli hashtag #HouseOfTheDragon e #HOTD.

Max