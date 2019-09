Huawei Mate 30 Pro: test e recensione. Le app di Google funzionano. Ecco il trucco (FOTO)

Huawei Mate 30 Pro è stato sottoposto a test, verifiche e analisi per recensioni circa i problemini di cui molti utenti parlavano. E la risposta è arrivata.

Quale? Semplice: le app di Google funzionano. Ecco la prova, le spiegazioni e i chiarimenti del caso.

Analizzare nel dettaglio il nuovo Huawei Mate 30 Pro è parso ai più doveroso e necessario dopo i diversi dubbi emersi.

Ebbene, quello che viene visto come lo smartphone ma che negli USA hanno complicato l’approdo delle Google Apps e tutti i suoi servizi. Ma il problema è risolto: è possibile installare il Play Store. Ecco come si fa.

Huawei Mate 30 Pro: test e recensione. Le app di Google funzionano. Ecco come si fa tramite Play Store

Huawei ha mantenuto la promessa. La guerra commerciale tra USA-Cina non influenza la serie Mate 30.

Il 19 settembre a Monaco di Baviera dopo il lancio dei suoi nuovi telefoni, ha preso spazio il top di gamma Mate 30 Pro, che è in effetti riuscito a superare l’ostacolo dello stop ai servizi di Google. Come? E’ semplice. Si è riusciti a bypassarlo.

Ecco come ci è riuscito il nuovo device

Huawei dunque non si ferma. Su Huawei Mate 30 Pro le GApps si possono installare.

Huawei Mate 30 Pro è un vero gigante della tecnologia.

Il telefono una volta acceso ha Android 10 in versione Open Source ma con la personalizzazione di Huawei ora nella versione rinnovata della EMUI 10. Nulla manca se non l’icona del Play Store oltre alle prime applicazioni di Google che solitamente sono preinstallate.

Ecco come risolvere: in rete c’è un sistema capace di bypassare il blocco e l’assenza dei servizi di Google.

Come? Semplicemente installando un’applicazione che implementa da sola e in pochi secondi il Play Store come anche i servizi del colosso di Mountain View.

Una volta effettuata l’installazione infatti sarà necessario ”loggarsi” con le proprie credenziali nel solito form di Google e magicamente il Play Store sarà pronto per essere usato come sempre per le installazioni di qualsiasi app.