I fatti vostri, puntata di oggi 15 Aprile 2020: Biagio Izzo ospite di Giancarlo Magalli e news coronavirus

Parte proprio adesso una nuova puntata de I fatti vostri, e in questo appuntamento di oggi 15 Aprile 2020, a dare brio alla giornata ci sarà Biagio Izzo ospite di Giancarlo Magalli nell’ambito di una puntata, come sempre, dedicata alle ultime news sul coronavirus.

Oltre a Biagio Izzo tra gli ospiti ci sarà anche Guillermo Mariotto che, a “I Fatti Vostri” su Rai2, porterà la sua solita verve.

La quarantena dell’attore costretto come tutti a casa e la scelta solidale dello stilista, saranno al centro della puntata di oggi. Ci saranno dunque anche Biagio Izzo e Guillermo Mariotto tra gli ospiti della puntata de “I Fatti Vostri” del 15 aprile, in onda in diretta dalle 11 su Rai2.

Giancarlo Magalli si farà dire come stanno trascorrendo questo periodo: dai giochi con i figli alla spesa per il noto attore napoletano, all’iniziativa di solidarietà a cui ha deciso di prendere parte lo stilista che –in collaborazione con una onlus – prepara da mangiare per i senzatetto e per i bisognosi.

Nel corso della puntata anche le parole di Matteo Moro, ventiduenne schermidore che ha avuto la idea di trasformare le maschere della scherma in visiere antivirus, già distribuite tra gli ospedali e le rsa di Brescia e di Mario Trematore, vigile del fuoco, che nel 1997 salvò la Sacra Sindone da un incendio che si era sviluppato nel Duomo di Torino e che ha partecipato all’Ostensione straordinaria della Tela che si è tenuta Sabato Santo per chiedere la fine dell’epidemia.