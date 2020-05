Il calcio riparte, oggi c’è la Bundesliga: come vederla in Tv

Mentre la Serie A si interroga sul futuro, il calcio altrove riparte. Oggi è il giorno della Bundesliga, che ha deciso di fare a sportellate col virus per decidere chi è più forte. Lo dirà il campo, che nelle prossime settimane emetterà il verdetto definitivo: se il calcio tedesco supererà la priva vuol dire che ci sarà speranza per lo sport mondiale. Altrimenti l’alternativa è aspettare il vaccino.

Un alto rischio che ha deciso di assumersi la federazione tedesca, la prima a dire sì alla ripartenza, in attesa di capire la decisione degli altri campionati, tra cui quello italiano. Si parte alle 15 e 30, il calcio tornerà nella vita di tutti, anche se ovviamente in maniera diversa. Gli speaker urleranno ai gol, ma all’interno dello stadio non ci sarà nessuno a rispondere.

Spalti vuoi ed esultanze contenute, oltre ad una serie di misure adottate per limitare il rischio di contagio. La Bundesliga si rifà il look per fronteggiare il coronavirus. Sarà strano vedere gli stadi vuoti, ma al momento è l’unico modo possibile per ripartire.

E non ci sarà da stupirsi se la 26a giornata di Bundesliga sarà una delle più viste in Tv nella storia del calcio moderno. A proposito: in Italia sarà possibile seguire tutta la Bundes su Sky Sport, che proporrà anche la diretta gol per permettere di seguire tutte le gare in simultanea.