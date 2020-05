Il figlio della luna, oggi 29 Maggio 2020 su Rai1: Lunetta Savino, disabilità, affetti, storia vera

Una serata all’insegna dell’approfondimento del tema della disabilità, dei sentimenti e degli intrecci emotivi ne “Il figlio della luna”, in onda questa sera 29 Maggio 2020 su Rai1: il grande amore di una madre per il proprio figlio disabile interpretato da Lunetta Savino in un lavoro a cura della regia di Gianfranco Albano.

Di cosa parla la storia di questo lavoro? Ecco tutti i chiarimenti de Il Figlio della Luna, in onda oggi 29 Maggio 2020 su Rai1.

Il figlio della luna, oggi 29 Maggio 2020 su Rai1

Una prima serata nella quale Lunetta Savino fa rivivere una storia ricca di sentimenti e di emozione, e che racconta di grande amore, come solo quello di un genitore può arrivare ad essere. E’ la trama del film Il figlio della luna, in onda oggi su Rai1.

Tratto da una storia vera, quella di Fulvio Frisone, nato con una tetraplegia spastica distonica grave tanto da impedirgli anche di parlare, il film “Il figlio della luna”, dopo aver ottenuto un enorme successo di ascolti nelle altre messe in onda nel 2007 e nel 2008, torna protagonista sulla rete principale della Rai oggi venerdì 29 maggio alle 21.25.

Al centro della storia il racconto di Carmelo e Lucia Frisone, siciliani che dopo due figlie, Palmira e Pinella, si ritrovano a dover crescere un bimbo affetto da una grave patologia dalla nascita. Attraverso un grande coraggio, e forza d’animo e alla determinazione di sua madre, Fulvio prova a superare le barriere fisiche e mentali nelle quali è obbligato da questa menomazione.

A scuola il bimbo sviluppa un interesse spiccato per la poesia e la pittura, per la quale usa una sorta di casco con un sottile braccio meccanico, e una vera passione per la Fisica.

Nel cast del film oltre a Lunetta Savino, ci sono: Paolo Briguglia, Antonio Milo, Alessandro Morace, Alessandra Costanzo, Sabrina Sirchia, Evelyn Famà, Giuseppe Tantillo, e ancora Larissa Volpentesta, Irene Scaturro, Victoria Larchenko, Giuseppe Saggio, Paride Benassai e Claudio Piano.