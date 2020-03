Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni puntata 11 Marzo 2020: trama, novità, cosa succede oggi

l Paradiso delle Signore 4, uno dei format di successo di questa fase in cui Rai Uno in particolare, sta pagando dazio, come altri network del resto, per lo stravolgimento dei palinsesti in ottica coronavirus e, in particolare, raggranella intorno a sè sempre un numero maggiore di appassionati. Ma che cosa accadrà in questa settimana de Il Paradiso delle Signore 4? Quali saranno le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 marzo 2020? E in particolare, cosa accadrà oggi mercoledì 11 Marzo nell’appuntamento odierno con Il Paradiso delle Signore 4? Ecco cosa abbiamo scoperto al riguardo. Ecco tutte le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni puntata 11 Marzo 2020: cosa succede oggi

Il Paradiso delle Signore 4 la ormai celebre soap ritorna in onda anche questa settimana dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per ben due stagioni è andata in prima serata, dalla stagione passata ha cambiato stile, e collocazione in palinsesto. Ecco, dunque, cosa accade oggi 11 Marzo 2020?

Per quanto concerne la trama de il Paradiso delle Signore 4, in riferimento alla puntata 11 marzo 2020, che è poi la numero 103, scopriamo come, intanto che Gabriella e Roberta cercano di celare l’assenza di Angela al lavoro, a Marina (Ludovica Coscione) arriva una proposta che, proprio ora che Rocco (Gianmarco Commare) ha fatto breccia nel suo cuore, potrebbe portare un grande cambiamento, allontanandola da Milano.

Il bikini, intanto, è diventato oggetto di grandi diatribe. Adelaide, ancora una volta è arrabbiata per via di come si comporta di Umberto, e per questo si avvicina sempre di più a Ravasi (Roberto Alpi).

Ieri invece per quanto concerne la puntata 10 marzo 2020, la numero 102a Riccardo aveva chiesto a Marta di aiutarla con Ludovica (Giulia Arena), ne non dirle dove si trova con Angela.

Adelaide (Vanessa Gravina) provava a avvicinarsi a Umberto (Roberto Farnesi), ma lui era troppo occupato negli affari.

Intanto, Vittorio viene preso da una intuizione per pubblicizzare la nuova collezione, mentre Marcello scopriva dove si trova Angela da una chiacchiera tra Roberta (Federica De Benedittis) e Gabriella.