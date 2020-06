“Il postino sogna sempre due volte”, arriva il cortometraggio con Eva Henger e Costantino Vitagliano

Eva Henger, Costantino Vitagliano e Flavia Vento. È questo parte del cast protagonista del cortometraggio Youtube ‘Il postino sogna sempre due volte’. Un corto dalla durata di 5 minuti circa pe sensibilizzare le persone sulla guida prudente. In rete se ne sta già parlando tanto dopo l’annuncio di Eva Henger tramite il suo profilo Instagram.

Qualcuno parla già di seguito spirituale di ‘The Lady’ di Lory Del Santo, che con due cortometraggi, pubblicati sempre su Youtube, era riuscita a raggiungere un discreto successo dovuto soprattutto alla curiosità di scoprire cosa raccontasse il lavoro della showgirl tanto chiacchierato in rete. L’intento de ‘Il postino sogna sempre due volte’ è completamente diverso, per capirlo basta infatti leggere la trama.

Di cosa parla Il postino sogna sempre due volte

Come detto il cortometraggio in questione è stato girato per mettere in guardia gli spettatori sulla pericolosità dell’uso del cellulare alla guida, di qualunque mezzo. In questo caso, infatti, Eve Henger, ex naufraga de l’Isola dei Famosi, guida la bicicletta quando, distratta dal cellulare, investe accidentalmente un passante.

Appena l’uomo si alza per redarguire la sbadata guidatrice il suo volto si rasserena vedendo la bellezza di Eva, su cui l’uomo fantastica viaggiando con la fantasia. Stessa cosa succede quando è Costantino Vitagliano, ex tronista di uomini e Donne, a soccorrere l’uomo, innescando in Eva la stessa reazione avuta precedentemente dal signore investito. Anche Flavia Vento sarà protagonista del cortometraggio e interpreterà la compagna di Costantino.