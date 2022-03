Il presidente ucraino Zelensky parlerà alle nostre Camere il 22 marzo in video-collegamento. Poi toccherà a Draghi fare il punto sulla guerra

Prima la standing ovation che gli ha tributato il congresso Usa, poi oggi la stessa scena nel corso del video-intervento con la Camera tedesca.

Ed ora il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, si appresta ad intervenire, sempre in video-collegamento, con le nostre alle Camere, a Montecitorio, il 22 marzo alle ore 11.00.

Il 22 marzo prima il video-intervento di Zelensky, e poi quello del premier Draghi in Aula per fare il punto sulla situazione in Ucraina

Come annunciano inoltre da Palazzo Chigi (in seguito alla comunicazione giunta dalla conferenza dei capigruppo a Montecitorio), nella stessa giornata, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha annoiato che interverrà in Aula sulla situazione della guerra in Ucraina.

