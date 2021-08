Il Real Madrid vuole Ronaldo: l’annuncio del Chiringuito

Il Real Madrid vuole Cristiano Ronaldo. È questa la rivelazione del Chiringuito, trasmissione calcistica spagnola. Un tweet aveva scatenato la curiosità dei tifosi: stasera un ‘bombazo’ su Cristiano, prometteva la trasmissione. Allora tutti a pensare al portoghese vicino al Psg, famelico di talenti e prestigio.

E invece no, si scopre, a detta del giornalista Edu Aguirre, che la squadra che vuole Ronaldo è il Real. Sarebbe stato lo stesso Ancelotti, tornato in Spagna dopo le esperienze in Italia e Inghilterra, a chiamare il suo ex pupillo. Insieme hanno vinto tanto, potrebbero ritrovarsi in un contesto diverso: il Real Madrid non è più quello di 6 anni fa, ora la situazione economica e sportiva è da rifondare.

Eppure un tentativo c’è stato. Andrà a buon fine? Secondo il Chiringuito esiste la possibilità che il portoghese possa sposare ancora la causa madrilena, dopo l’addio in direzione Torino. Ronaldo è in scadenza di contratto, il prossimo anno partirebbe a zero. Ora la Juve potrebbe monetizzare il suo addio, forse una soluzione che accontenterebbe tutti.

Intanto il club bianconero spera di chiudere in settimana per l’arrivo di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, protagonista in azzurro, ha da tempo dato il suo assenso al trasferimento. Ora si attendere l’accordo tra i due club che potrebbe finalmente arrivare dopo settimane di trattative.