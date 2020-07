Il salone delle meraviglie, puntate 10 Luglio 2020 su Real Time: orari, canale, repliche e streaming con Federico Fashion Style

Come sempre, avvicinandosi all’orario della messa in onda, cresce l’attesa tra i numerosi fan di Federico Fashion Style e, in particolare del suo “Il Salone delle meraviglie”, il noto programma – apprezzatissimo da un folto numero di fan e intrigante dal punto di vista dei dati share – che va in onda su Real Time. Anche oggi l’appuntamento con Il Salone delle meraviglie si preannuncia ricco di novità, di guizzi, di spettacolarizzazioni di genere, che hanno fatto del programma una sorta di must.

Ma a che ora e in quale canale andrà in onda oggi 10 Luglio 2020 Il Salone delle meraviglie? E, per chi non lo sapesse, di cosa parla esattamente il programma? Andiamo a vedere tutto da vicino. Ecco quanto occorre sapere su orari, canale, repliche e temi de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time, canale tematico del gruppo Discovery.

Il salone delle meraviglie, puntate 10 Luglio 2020 su Real Time: a che ora, numero puntate, cosa succede

Oggi 10/07/2020 alle 16:50 Il salone delle meraviglie arriva in tv su Real Time canale 31 del digitale terrestre con l’episodio 29. Che cosa vedremo in questa prima puntata del giorno?

Ore 16,50 – Real Time (canale31) Il salone delle meraviglie: Episodio 29

Mancano ormai decisamente poche ore all’atteso flash mob di Federico, nel mentre le clienti lo stanno aspettando: è su questo che si incentra il primo episodio di giornata, oggi 10 Luglio 2020. Intanto, Tonina che vuole eliminare il grigio dai suoi capelli e Veronica, che sogna diventare una bionda.

Ore 17,30 – Real Time (canale31) Il salone delle meraviglie: Episodio 30

In questo secondo episodio di giornata, invece, si assiste a una scena del resto non inusuale per il ‘salone’. Cosa? Semplice. Fuori dal Salone la fila è incredibilmente numerosa: tutte le clienti vogliono l’autografo di Federico. Le ragazze lo portano in sala prove per la canzone misteriosa. Ma ancor prima, c’è da rifare il look a Dora. Come sarà questo famigerato look?

Il salone delle meraviglie: cos’è, quando inizia, data, orario, anticipazioni e numero puntate

Il salone delle meraviglie è un programma televisivo italiano dedicato al mondo delle acconciature in onda su Real Time dal 2019.

Il programma, è diviso in episodi ed è diretto da Aldo Iuliano: ha come protagonista l’hair stylist Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, che in ogni puntata, pedinato a vista dalle telecamere, nei suoi saloni, racconta le sue giornate alle prese con le sue clienti molto esigenti e particolari. Ci sono sempre nuovi look a cui tenere testa, sfide e prove di creatività e acconciature da inventare o da rimodulare.

A parte le enormi aspettative della quarta stagione della terza stagione si è assistito ad esempio ad una puntata speciale dedicata alla riapertura del negozio di Anzio, dopo la chiusura a causa della pandemia COVID-19. Questo episodio, trasmesso in seconda serata il 2 giugno 2020, rispetto a tutti gli altri ha una durata maggiore, durando 40 minuti.

Il salone delle meraviglie: quante stagioni, quante puntate, quando è andato in onda

Ecco quando è andato in onda finora il Salone delle Meraviglie:

Prima stagione (20 puntate) dall’8 gennaio 2019 al 12 marzo 2019

Seconda stagione (18 puntate) dal 19 marzo 2019 al 14 maggio 2019

Terza stagione (31 puntate) dal 17 dicembre 2019 e tutt’ora in onda

Quarta stagione: 2020

Ma cosa sappiamo de Il salone delle meraviglie e artistiche acconciature fatte dal protagonista Federico Fashion Style? All’interno dei suoi saloni come hair stylist, il celebre Federico tutti i giorni si mette alla prova, tra racconti e aneddoti e momenti particolari, sulla sua arte di hair stylist. Cosa sappiamo sugli orari, la programmazione e tutte le curiosità sul programma?

Quando va in onda Il salone delle meraviglie nel 2020 su Real Time? Di cosa parla e puntata speciale post-covid

Il salone delle meraviglie 2020 di Federico Fashion Style è tornato su Real Time il 9 giugno e in molti si sono chiesti da subito, e anche prima in quali orari vederlo. La stagione 3 è andata in onda a partire dalle ore 22.20 con lo “Speciale riapertura” dopo l’emergenza Coronavirus, per poi andare avanti con le nuove puntate dal 16 giugno. Dunque la trasmissione dovrebbe continuare la programmazione di martedì.

Ma dunque di cosa parla Il salone delle meraviglie 2020? Come detto, Il salone delle meraviglie 2020 si incentra sulla figura di Federico Lauri: è nei suoi diversi negozi che viene girato il programma, in primis quello di Anzio, ma anche quelli di Milano e di Roma.

Nel corso delle puntate Federico Fashion Style alle prese con diverse clienti nei suoi saloni, laddove realizza delle meravigliose trasformazioni sia nel taglio che nel colore. L’artista usa tecniche all’avanguardia e è noto per mettere a loro agio le sue clienti, molto spesso anche famose, come Giulia De Lellis e Valeria Marini.

Federico Lauri è molto apprezzato per i risultati raggiunti in qualità di hair stylist. Inoltre, dal programma TV nasce anche il libro Il salone delle meraviglie. La mia storia, i tuoi capelli, la mia passione.

Il salone delle meraviglie: dove guardare la replica in tv e streaming

Il salone delle meraviglie 2020 può essere visto in replica e in streaming. Del resto il programma, oltre ad andare in onda su Real Time, può essere seguito attraverso la piattaforma streaming Dplay. In questa piattaforma infatti è possibile accedere a tutte le puntate, incluse quelle della 3 stagione, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento, in quanto non tutti i contenuti sono disponibili nella versione gratuita.

