Informazione in tv oggi 5 Giugno 2020: Quarto Grado su Rete4 e Propaganda Live su La7

Come da tradizione anche oggi 5 Giugno 2020 in prima serata non potranno mancare alcuni dei più noti programmi dedicati alla stretta attualità ed alla informazione che, pur partendo da canonici ‘settori’ specifici, spazia a grandi livelli su quelle che sono le tematiche più attuali e mirano a tenere aggiornati gli italiani.

E come da tradizione, sono Rete4 e La7 i due canali principalmente dedicati a questo fronte di divulgazione informativa. Che cosa vedremo dunque anche oggi 5 Giugno 2020 in prima serata nei due canali? Quali sono i programmi di riferimento?

Rete4, ore 21.25: Quarto Grado

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma prosegue la sua inchiesta sull’emergenza sanitaria connessa al covid-19.

Gli scienziati hanno tesi differenti sulla possibile seconda ondata della pandemia. La stagione estiva potrebbe davvero ridurre i contagi?

Non si parla solo di coronavirus: al centro della puntata anche la morte di Elena Ceste, la donna scomparsa il 24 gennaio 2014 a Costiglione d’Asti e ritrovata senza vita il 18 ottobre 2014, nelle campagne vicino alla csa. Per l’omicidio è stato condannato a 30 anni, il marito, Michele Buoninconti. Nel mentre, la sua famiglia ha chiesto ad un investigatore privato di trovare errori nell’inchiesta. C’è una seconda verità?

La7, ore 21.15: Propaganda Live

Nuova puntata di Propaganda Live, il programma curato da Diego Bianchi “Zoro”. Oggi 5 Giugno, in collegamento, il regista Mathieu Kassovitz, con cui si discute dei fatti degli Stati Uniti.

Nuovo reportage poi di Diego Bianchi che ha filmato la manifestazione del centro destra. Ci saranno immagini anche delle proteste contro l’ondata di razzismo nelle diverse città statunitensi.

E ancora poi, il ritorno di Gipi con cui si commenta l’attualità, e ancora le parodie di Fabio Celenza, i fumetti di Zerocalcare e il nuovo monologo di Andrea Pennacchi sui “muri” – i divieti di soggiorno post covid.

Ospite musicale sarà la cantante Elodie. In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Spazio come noto per la satira di Makkox e la Social Top Ten.