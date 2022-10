“Io come il Napoli affamato di triplete, nel calcio e nel letto”, l’influencer Paola Saulino choc su MOW

La sexy influencer partenopea Paola Saulino paragona, in un articolo autografo sul magazine MOW (mowmag.com), il proprio percorso personale con quello nell’attuale stagione calcistica del Napoli, che è la squadra del cuore dell’esuberante starlette napoletana.

Sul magazine lifestyle di AM Network, la procace influencer, che recentemente si è posta al centro di alcuni rumors per una presunta relazione col calciatore della Nazionale e attuale centrocampista a Londra con il Chelsea, Jorginho, rievoca nel proprio testo a firma gli addii, la rinascita e ‘la fame’ di Napoli, come buon auspicio per le vittorie: “da Jorginho a Georgiano, io come il Napoli affamato di triplete, nel calcio e nel letto”

