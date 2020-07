Io e te, la puntata di oggi, 1 luglio 2020: ospiti e anticipazioni con Pierluigi Diaco

Anche questo pomeriggio ci sarà Io e Te, trasmissione che sta riscuotendo molto successo su Rai 1 con Pierluigi Diaco insieme a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Al solito, partenza alle 14 con nuovi ospiti da conoscere.

Io e te: orario, canale, quando va in onda su Rai uno e Raiplay in streaming

Nell’ultima puntata di Io e te sono state ospiti Stefania e Amanda Sandrelli, che si sono aperte parlando del loro rapporto e di quello con Gino Paoli.

Amanda Sandrelli ha raccontato gli inizi della sua carriera: “Intanto non era mia intenzione, proprio perché avevo già una situazione abbastanza nota in famiglia pensavo di fare tutt’altro: volevo studiare, volevo fare la psicoanalista, avevo altri progetti per la mia vita. Ma la vita non va sempre come uno pensa che debba andare“.

Pierluigi ha ricordato poi che Amanda è nata a Losanna, in quanto ai tempi Gino Paoli era sposata con un’altra donna, e Stefania Sandrelli ha dovuto sopportare la mentalità dell’epoca. “Io sono fatta così, ho anche qualche dubbio fortunatamente, però le mie poche certezze sono granitiche” ha detto Stefania. “È un misto anche di incoscienza. Io credo di essere stata più coraggiosa che incosciente, però d’altronde seguivo i miei desideri e l’amore per il padre di questa signorina era più grande di tutto“.