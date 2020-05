iPhone, come sbloccare il telefono se hai la mascherina

In questa epoca storica i possessori di un iPhone di nuova generazione si saranno sentiti sicuramente frustrati nell’usare Face ID, la tecnologia di riconoscimento facciale per sbloccare il proprio telefono.

Considerando che in diversi momenti della giornata indossiamo tutti la mascherina protettiva, è chiaro che questo metodo per bloccare e sbloccare il telefono è diventato praticamente inutile.

Fortunatamente, una ricerca dello Xuanwu Lab di Tencent è riuscita ad aiutarci nell’intento, trovando un modo per permettere all’iPhone di riconoscere il volto anche se si indossa la mascherina.

La Apple in questo senso non aveva dato scampo a chi sperava che il proprio iPhone lo riconoscesse anche a volto coperto. “Il Face ID è progettato per funzionare con occhi, naso e bocca visibili. Gli utenti possono comunque sbloccare i propri dispositivi mentre indossano una maschera inserendo il loro passcode” è stata la dichiarazione ufficiale da Cupertino.

La soluzione è quella di impostare un aspetto alternativo per la tecnologia Face ID, che migliora la situazione, anche se non sempre e diminuendo il livello di sicurezza. Ecco come sbloccare il proprio iPhone con la mascherina.

Con la mascherina su volto, vai in Impostazioni > Face ID e passcode, e scegli Configura un aspetto alternativo.

Posiziona la mascherina in modo che copra solo metà volto, lasciando quindi libero un occhio, metà naso e metà bocca. Libera leggermente il viso se compare il messaggio di “volto ostruito”.

Quando possibile, effettua le due scansioni del viso con la mascherina piegata in questo modo, dopodiché si può provare il riconoscimento facciale per vedere se il metodo funziona.

Eventualmente, si può tentare anche quest’altra soluzione:

Ritorna su Impostazioni > Face ID e passcode, scegli Inizializza Face ID e poi Configura Face ID.

Metti la maschera sull’altro lato della faccia rispetto a quanto fatto prima, rifai la scansione e buona fortuna!