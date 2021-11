Irlanda del Nord-Italia, Mancini: “Non dimentichiamo quanto fatto e vinciamo”

Alla vigilia della sfida tra Italia e l’Irlanda del Nord, decisiva per la qualificazione diretta al mondiale in Qatar, il ct azzurro Roberto Mancini sprona la squadra: “Quanto sta facendo da tre anni era impensabile, nessuno ci credeva. Sappiamo poi che durante un percorso ci sono momenti più difficili, a noi non era ancora capitato e domani è un momento delicato ma sono ragazzi che non devono dimenticare quello che hanno fatto e giocare con la massima tranquillità. Contro la Svizzera abbiamo sofferto un po’ l’ansia, domani, contro l’Irlanda del Nord ci sarà pressione ma dobbiamo evitare l’ansia”. “Cattivi pensieri? I cattivi pensieri riguardano le cose gravi, è una partita di calcio, anche se importante. Vedremo quello che accadrà, dovremo fare la nostra gara, cercare di fare una bella partita e di vincere, anche se non sarà semplice”.

Mancini sottolinea: “Per quanto riguarda noi dobbiamo vincere, poi credo che in queste gare tutte daranno il massimo, l’Irlanda del Nord come la Bulgaria. Noi dobbiamo pensare a vincere la nostra partita. La nostra nazionale ha sempre pressione, domani un po’ di più ma noi dobbiamo restare concentrati su quello che dobbiamo fare”. “Il tiro da fuori domani può essere la chiave? Sicuramente palle alte no, loro mi sembrano abbastanza alti. Dobbiamo cercare di vincere giocando in velocità ed essendo veloci nel gioco, palla a terra. Non sarà una gara semplice, loro difendono in tanti e bene”, spiega.

Saranno tanti gli assenti anche domani per Mancini. “Tutte le squadre in questo momento hanno degli infortunati, siamo a novembre e i ragazzi hanno giocato tante gare. Noi siamo una squadra forte, anche se ci mancano giocatori importanti, e cercheremo ugualmente di fare risultato”, ha aggiunto il ct che non si preoccupa dei gol da segnare. “Non è questione di fare tanti gol, ma giocare la partita. Fino ad oggi l’Irlanda del Nord qui non ha concesso gol e un motivo ci sarà, noi dobbiamo vincere poi se faremo più gol saremo felici e avremo più possibilità di passare”.

Sulla formazione il tecnico non si sbilancia. “Noi di grande fisicità abbiamo solo Scamacca, poi tutti sono in grado di giocare palla a terra e con velocità. Dobbiamo evitare i lanci lunghi, è il loro pane. Nella gara d’andata abbiamo avuto diverse occasioni giocando palla a terra. A centrocampo ci sarà Tonali? Oggi valutiamo il recupero di tutti i ragazzi. Sicuramente è entrato bene ed è in un momento di forma ottima, potrebbe anche starci”.