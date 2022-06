Ita, Baggio: “Felice e orgoglioso per dedica nuovo aereo”

(Adnkronos) – “Sono felice e orgoglioso”. Con queste parole, il Pallone d’oro, Roberto Baggio, commenta con i giornalisti l’intitolazione a lui dedicata del nuovo aereo A350 di Ita Airways, che alle 21.40 decollerà alla volta di Buenos Aires. “E una grande gioia, non è una cosa che capita spesso”, dice in un incontro con la stampa all’aeroporto di Fiumicino. “L’ho saputo un paio di mesi fa e pensavo che fosse una scherzo”, confessa Baggio. “invece, era vero e non so come esprimere la mia gioia”, dice ancora.