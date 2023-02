Italia-India, Meloni ospite ai Raisina Dialogue: si rafforza cooperazione difesa

(Adnkronos) – Italia e India stanno mettersi alle spalle “un decennio di tensioni dopo l’arresto dei due marò” con la prossima firma di un memorandum d’intesa sulla difesa, che dovrebbe essere annunciato in occasione della visita di Giorgia Meloni a Nuova Delhi. Lo sottolinea la stampa indiana, che dà grande enfasi alla presenza della premier come ospite d’onore, il 2 marzo, ai Raisina Dialogue, conferenza di geopolitica e geoeconomia che ogni anno, dal 2016, riunisce nella capitale indiana esperti e politici di tutto il mondo.

Meloni avrà un incontro bilaterale con il premier indiano Narendra Modi, che aveva già visto a margine del G20 di Bali e novembre e che rivedrà poi a settembre, quando tornerà a Nuova Delhi per il vertice del gruppo che riunisce le 20 potenze più industrializzate del mondo, sotto presidenza indiana.

Il memorandum che dovrebbe essere annunciato la prossima settimana è il primo del genere tra Italia e India ed è legato alla strategia italiana nell’Indo-Pacifico. In visita nei giorni scorsi a Bangalore, ne ha parlato il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, nell’incontro avuto con il ministro della Difesa Rajnath Singh.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a sforzi continui fatti da entrambe le parti per mettersi alle spalle i fantasmi di Agusta Westland e Leonardo – ha commentato con The Hindu l’ex ambasciatore indiano a Roma, Anil Wadhwa, in un riferimento alla cancellazione dei contratti seguita al caso marò – e per concentrarsi sugli sforzi del ‘make in India’, per il quale le aziende italiane sono partner disponibili”.

Poi, parlando della presenza di Meloni ai Raisina Dialogue, l’ex ambasciatore commenta che “le posizioni decisamente diverse all’interno del governo sul conflitto tra Ucraina e Russia renderanno la visita della premier in India interessante, con il suo messaggio che sarà ascoltato con grande interesse”.