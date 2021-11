Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni

Dentro o fuori, non si torna indietro. La gara di stasera tra Italia e Irlanda del Nord vale un Mondiale. Il pareggio con la Svizzera ha lasciato aperte infinite porte: gli Azzurri per qualificarsi direttamente a Qatar 2020 devono mantenere il vantaggio sulla differenza reti guadagnato sugli elvetici. Un +2 che fa ben sperare, ma non tranquillizza del tutto.

L’obiettivo è evitare lo spettro dei playoff che aleggia senza tregua dal 2016, quando l’Italia del ct Ventura venne eliminata dalla Svezia. Un’onta da non ripetere, sarebbe un disastro per il sistema calcio italiano. Soprattutto dopo la gloriosa vittoria agli Europei, che ha lanciato gli Azzurri sul tetto delle nazionali più grandi del momento.

Mancini prepara la sfida all’Irlanda con un grosso punto interrogativo sulla testa: chi schierare in attacco? La scelta decisiva perché nella partita a distanza con la Svizzera vince che segna di più (e subisce meno). Ma il ct non ha grosse alternative: il titolare, Ciro Immobile, è fermo ai box a causa di un infortunio.

Il suo sostituto naturale, Belotti, è reduce da un problema fisico. Non è ancora in forma e si vede. Le alternative sono poche: insistere su Belotti, puntare su Scamacca o Raspadori o scegliere il tridente leggero. Cosa farà Mancini? Difficile dirlo adesso, forse non ha ancora scelto nemmeno lui. Di seguito intanto le probabili formazioni in vista della gara di stasera:

ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct: Mancini