Italia’s Got Talent 2020 anticipazioni sesta puntata del 26 febbraio

Ritorna questa sera in TV Italia’s Got Talent 2020 e sono dunque pronte tutte le possibili anticipazioni relative a quella che è la sesta puntata e che andrà in onda questa sera, 26 febbraio 2020 su TV8.

Italia’s Got Talent, anticipazioni sesta puntata: chi si esibisce

Italia’s Got Talent 2020 riparte alla grande dopo i buoni esiti in termini di ascolto dei giorni scorsi e questa sera, mercoledì 26 febbraio promette scintille. Ecco dunque le anticipazioni della sesta puntata delle Audizioni.

Si tratta, come sanno i fan, anche del penultimo appuntamento delle audizioni della nuova edizione di Italia’s Got Talent, in onda mercoledì 26 febbraio su TV8, Sky Uno, ma anche in modalità streaming su NowTV e Tv8.it.

I famigerati giudici, e cioè Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini tornano pertanto a giudicare pure questa settimana i vari protagonisti sul palco, che verranno accolti dalla conduttrice Lodovica Comello.

Si ricorda che i concorrenti passano alla fase successiva della gara solo se riescono a ottenere almeno 3 “sì” della giuria. In più arriveranno in finale se un giudice sceglie il Golden Buzzer. Quanto a questa sera, dunque? Cosa accadrà? Cosa vedremo nella sesta puntata delle Audizioni, in onda il 26 febbraio?

La puntata di oggi si apre con un duo: un pianista e un batterista, che sulle note di Beethoven delizieranno la platea. Poi toccherà a un percussionista di cinque anni, che suona il tamburello. Ecco poi una compagnia di danza parla d’amore in forma ”All you can eat” e ai tempi del sushi, e ancora un ragazzo africano che parla in termini comici di disuguaglianze sociali.

Ma sono previste anche altre sorprese inattese. Si ricorda, per regolamento che Italia’Got Talent 2020 si basa su sette puntate di audizioni più una finale in diretta con dodici talenti.

Nel corso delle audizioni passa come detto chi conquista 3/4 sì dai 4 giudici: alla fine di ogni puntata di audizioni i quattro giudici scelgono un finalista. Solo chi ottiene il Golden Buzzer è sicuro di salire sul palco della finale di Italia’s Got Talent, e ognuno dei quattro giudici ha un golden buzzer da usare a piacimento.