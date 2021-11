Juve, Allegri: “Ordine e concretezza, così usciamo dalla tempesta”

Affrontare la tempesta, uscirne senza combatterla. Prendere quello che c’è di buono, modificare i difetti. Max Allegri sa come si affrontano i momenti difficili. Ne sta vivendo uno ora, con la sua Juve al sesto posto, lontanissima dal sogno scudetto ma anche dal più terreno quarto posto. E la sconfitta con l’Atalanta ha aperto nuove ferite.

La brutta sconfitta in Champions con il Chelsea è stata la prima batosta di una settimana da dimenticare. Zapata ha aperto una mezza crisi anche in campionato. Domani i bianconeri, a Salerno contro la salernitana, giocano per mettersi alle spalle le difficoltà. Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa: “La gara di Salerno è una gara complicata anche per una questione ambientale, perché i tifosi si fanno sentire. Bisogna fare qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto non basta. In questo momento ci vuole ordine, concretezza e serenità. C’è una rincorsa che diventa divertente: non per arrivare primi, ma è comunque una rincorsa. Bisogna trovare il modo di uscire dalla tempesta, non bisogna combatterla”.

Ha spiegato l’allenatore: “Lo stato d’animo è quello di un momento in cui siamo in ritardo in campionato. Tutti vogliono fare qualcosa di più, ma ora serve avere ordine. Ne usciremo, ci vuole calma perché più ci agitiamo e più facciamo casino. Bisogna ripartire dalle cose semplici e poi le cose verranno di conseguenza”.

“Bisogna avere la consapevolezza che siamo sesti in classifica e responsabili di essere alla Juventus. Per ora siamo agli ottavi di Champions e abbiamo una rincorsa davanti che può essere stimolante. Le scelte sul mercato sono state giuste. Abbiamo fatto pochi gol rispetto alle occasioni create, magari da domani cambierà tutto. Ma non è che hanno disimparato a fare gol: Dybala ha gol nelle gambe, così come Kean”, ha concluso Allegri.