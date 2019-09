Kristen Stewart, l’attrice contro Marvel: “Non mi vogliono perché sono gay”

Kristen Stewart continua a far rumore. Dopo aver calcato la passerella di Venezia, è stata un’intervista rilasciata ad Harper’s Bazaar UK a destare scalpore, perché l’attrice ha attaccato pesantemente la Marvel, accusandola di discriminazione per la sua bisessualità.

“Mi è stato detto ‘Fai un favore a te stessa, non uscire in pubblico mano nella mano con la tua ragazza, potresti ottenere un film Marvel” ha detto la Stewart, che ha risposto di non voler lavorare con persone così. Celebre infatti il suo coming out, quando durante lo show Saturday Night Live si definì “so gay” nel 2017.

L’attrice ha ribadito come negli anni ha superato la paura di essere sollecitata dai media sulla questione della sessualità. “Penso a godermi la vita. E questo ha la precedenza sulla protezione, perché nel proteggere la mia vita la rovinavo” ha spiegato la Stewart.

“Conosco la mentalità della vecchia scuola, quella su come preservare la tua carriera e il tuo successo. Al mondo ci sono persone a cui non piaci e a cui non piace il fatto che io esca con le ragazze e non mi identifichi con la parola lesbica né con la citazione eterosessuale. Ma alla gente piace sapere chi sei. Quindi cosa sono?”