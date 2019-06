La Gioconda lascia il Louvre: ecco cosa succede e dove andrà

Ciao Louvre: a Luglio, la Gioconda si trasferisce. Il celeberrimo capolavoro di Leonardo da Vinci lascia la sua casa del Louvre e si sposta. Una novità, questa, che ha fatto subito il giro del web. Ma che cosa sta succedendo? Perchè la Gioconda va via dal Louvre e, soprattutto, dove sarà trasferita?

Ciao Louvre, da luglio la Gioconda cambia casa. Ecco cosa succede e dove verrà spostata

In primo luogo va chiarito un aspetto: lo spostamento per la Gioconda è esclusivamente di natura temporanea. Il celebre dipinto di Leonardo da Vinci verrà infatti spostato dalla Salle des Etats alla vicina Gallerie Médicis, per permettere i lavori di ammodernamento della sala originaria.

Quindi si tratta, da questo punto di vista, di un breve “trasloco” temporaneo per la Gioconda. Il dipinto chiave di tutto il Louvre, infatti, dunque, nelle prossime settimane subirà uno spostamento. Ma non così enorme come si possa pensare.

In realtà, si tratta di uno spostamento “di un centinaio di passi”, come chiarito dalla direzione del museo, per consentire alla Salle des Etats, vale a dire il luogo dove è esposta da anni dietro una teca antiproiettile,, di essere oggetto dei lavori di miglioria.