La Incorvaia: nessun flirt con Scamarcio, poi ‘corregge’

“Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”.

Così la scorsa settimana, venendo meno alla sua riservatezza, dopo esser stato tirato in ballo dai social, Francesco Sarcina – leader della band milanese de Le Vibrazioni – aveva ‘dovuto’ raccontare al settimanale ‘Oggi’ del doloroso tradimento subito dalla moglie.

Ora, dopo nemmeno una settimana, la signora Sarcina, al secolo Clizia Incorvaia – di professione ‘influencer‘ – ha postato su Instagram una sorta di smentita dell’avvenuto tradimento salvo poi, poco dopo, opportunamente ‘ritoccare’ il testo (così hanno riportato tantissimi follower), e far sparire ogni minimo accenno all’avvenuta scappatella. In particolare, sul profilo della Incorvaia dapprima appariva scritto: “Ragazzi cari mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete. Io non ho tradito il padre di mia figlia mai. Sempre amato e rispettato. Detto ciò proteggo mia figlia Nina. Cosa che i genitori dovrebbero fare, prima di pensare al proprio ego”.

Come dicevamo, poco dopo il post è stato modificato, ed il flirt non viene nemmeno menzionato. Quello che non sarebbe stato invece cancellato,o ‘modificato’, è il coro di invettive e coro di dissenso giunti al suo indirizzo…

